Padovano carica la Juve: le sue dichiarazioni a Tuttosport in vista della sfida in programma oggi tra i bianconeri e il Verona. Ecco cosa ha detto. Michele Padovano ha rilasciato un’intervista a Tuttosport. Di seguito le sue parole sulla Juventus, attesa dalla sfida di oggi in casa del Verona e valevole per la quarta giornata del campionato di Serie A. LIPPI – « Ai nostri tempi aveva poco da difendere (ride ndr). I giocatori che facevano prestazioni non all’altezza erano pochi. L’atteggiamento di Tudor è più che giusto: si mette in prima linea per difendere i suoi e questo è fondamentale per dare i giusti segnali all’interno dello spogliatoio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Padovano carica la Juve: «Scudetto? Presto per parlarne ma ha due caratteristiche importanti». Poi critica un bianconero