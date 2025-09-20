PADOVA SI INTERROGA SU INTELLIGENZA E SPIRITUALITÀ

Liberoquotidiano.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Intelligenza spirituale. Questo il tema della quarta edizione del Festival della Consapevolezza, presentato nella Sala Bresciani Alvarez del Comune di Padova e in programma  oggi e domani 21 settembre nel cuore della città.  Un evento diffuso tra i luoghi più suggestivi di Padova – Palazzo della Ragione, Teatro Verdi, Loggia della Gran Guardia e centro culturale San Gaetano – che si conferma punto di riferimento per chi cerca strumenti concreti, ispirazione e radicamento nella vita di tutti i giorni. Al tavolo dei relatori, durante la conferenza stampa, sono intervenuti Andrea Salvetti, ideatore e co-fondatore del Festival, l’assessore alla Cultura del Comune di Padova Andrea Colasio, la giornalista e scrittrice Michaela K. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

