Padova mister Andreoletti | Vogliamo ritrovare i 3 punti Belli e Seghetti recuperati
Un conto in sospeso da saldare, a caccia di punti e gol per risalire la classifica. Il Padova si rituffa in campionato con il secondo impegno consecutivo allo stadio Euganeo. In città sbarca la Virtus Entella di Chiappella. Uno scontro salvezza a tutti gli effetti da non sbagliare, con i liguri. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: padova - mister
Il Padova parte per il ritiro, mister Andreoletti: «Puntiamo a salvarci, poi si vedrà. Il Papu? Viene qui per essere leader»
Padova, mister Andreoletti post Lecco: «Finalmente test veritieri. Iniziamo ad essere tanti in rosa, ci sono valutazioni in corso»
Padova-Vicenza, la delusione di mister Andreoletti: «Prestazione molto brutta.
Le parole di mister Andreoletti al termine di Padova-Frosinone: "Il risultato ci penalizza, ma il primo tempo è stato di qualità e, nella ripresa, abbiamo messo intensità" VIDEO #PadFro #Andreoletti #Padova #calcio #Frosinone #serieB Vai su Facebook
Vigilia Padova-Frosinone Mister Andreoletti: "Orgoglioso del ritorno degli ultras, dobbiamo meritarceli. Frosinone squadra d'intensità" https://padovacalcio.it/vigilia-padova-frosinone-andreoletti/… - X Vai su X
Padova, mister Andreoletti: «Vogliamo ritrovare i 3 punti. Belli e Seghetti recuperati»; Padova, mister Andreoletti: «Vogliamo prenderci la Supercoppa, poi sarà tempo di scelte toste sui giocatori»; ANDREOLETTI | “Siamo carichi di responsabilità. Vogliamo entrare nella storia del Padova”.
Padova, l'orgoglio di mister Andreoletti: «Orgoglioso ci siano gli ultras. Il Frosinone squadra frizzante» - Tutte le parole dalla sala stampa dell'Euganeo del tecnico a poche ore dall'impegno casalingo contro ... Come scrive padovaoggi.it
Padova, mister Andreoletti: «Per la salvezza ci sarà da battagliare» - Nel post partita contro il Frosinone le dichiarazioni del tecnico biancoscudato e l'analisi della gara dei suoi, terminata con una sconfitta per 0- Riporta padovaoggi.it