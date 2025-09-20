Padova minorenni picchiano barista che vieta loro le slot

Una tranquilla mattina nei pressi della stazione di Padova si trasforma in un lampo in un teatro di violenza inattesa: quattro adolescenti si scagliano contro la titolare cinese di un bar, colpevole soltanto di aver ricordato loro che le slot machine sono vietate ai minorenni. La furia scatenata nel cuore di Padova Era la tarda . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Padova, minorenni picchiano barista che vieta loro le slot

In questa notizia si parla di: padova - minorenni

Minorenni violenti a Padova, daspo per 8 ragazzi: gravi reati e pugno di ferro del questore

Insulti e stampella rubata a una 58enne fragile, 4 ragazze minorenni nei guai a Padova: scattano i Daspo Willy

Vergogna a Padova: cinque minorenni contro una donna disabile

Barista aggredita a Padova, due minorenni denunciate #ioseguoTgr #20settembre - X Vai su X

- Hanno appena 13 e 15 anni - La violenta aggressione era avvenuta in un bar in zona stazione: il branco di quattro ragazzine ha preso a calci e pugni la barista #aggressione #padova #lavocedirovigo Vai su Facebook

Quattro minorenni picchiano la barista che non le fa giocare alle slot. La più piccola ha 13 anni; VIDEO | Insultano, minacciano e picchiano barista: nei guai una 13enne e una 15enne straniere; Bulle minorenni di 13 e 15 anni picchiano e minacciano la barista: aveva negato loro l'uso delle slot machine.

Bulle minorenni di 13 e 15 anni picchiano e minacciano la barista: aveva negato loro l'uso delle slot machine - Minacciata, insultata, brutalmente picchiata: questo è ciò che un gruppo di quattro bulle ha fatto patire a una donna di nazionalità cinese che, in quanto titolare ... Da msn.com

Barista dice no alle slot e viene aggredita, denunciate due minorenni - Calci, pugni, botte in testa e ciocche di capelli strappate per aver detto no ad una ragazzina di appena 13 anni. Scrive polesine24.it