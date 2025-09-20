Padel titolo nazionale Under 14 per la novarese Caruso
Primo storico successo a livello nazionale del settore padel del Club Piazzano che con la giovanissima Sophie Caruso porta a Novara il titolo nazionale Under 14 femminile. In coppia con la compagna Emma Mami di Riccione, Sophie si è messa al collo la medaglia d’oro e il titolo tricolore a Roma. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: padel - titolo
Premier Padel Malaga P1: trionfo casalingo per Bea González e Claudia Fernández, settimo titolo stagionale per Coello e Tapia
Premier Padel Malaga P1: trionfo casalingo per Bea González e Claudia Fernández, settimo titolo stagionale per Coello e Tapia
Campioni Regionali Under Padel! La nostra squadra maschile Under 14-16-18 conquista il titolo regionale, superando in finale il Padel Hero di Parma e guadagnandosi così l’accesso al tabellone nazionale! Un applauso ai nostri ragazzi che hanno di Vai su Facebook
Padel, titolo nazionale Under 14 per la novarese Caruso; CAMPIONATO ITALIANO PADEL U14 FEMMINILE: IL TRIONFO DI SOPHIE!; Campionati Italiani giovanili by Italgas: l’Emilia-Romagna fa il pieno di titoli.
Padel, Matteo Sargolini sul tetto d’Italia: è il nuovo campione under 18 - Matteo Sargolini, atleta del Club ’88, ha vinto il titolo di Campione Italiano Under 18 a Roma, nello specifico a Villa Pamphili, insieme al ... Da trcgiornale.it
Padel: l’imperiese Pietro Giovannini e Matteo Sargolini campioni italiani Under 18 - Pietro Giovannini talento Imperiese nato agonisticamente nel Circolo Don quique di Imperia e Matteo Sargolini si confermano una coppia formidabile nel mondo del padel. Scrive imperiapost.it