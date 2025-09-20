Özge özpirinçci | età marito figli e curiosità su Bahar de La Forza di una Donna

profilo e carriera di Özge Özpirinçci. Özge Özpirinçci rappresenta una delle attrici turche più note nel panorama internazionale, grazie alla sua versatilità e alla partecipazione a numerose produzioni di successo. Nata a Istanbul il 1° aprile 1986, sotto il segno dell’Ariete, ha sviluppato fin da giovane un forte interesse per il mondo dello spettacolo. origini e formazione. Figlia di una insegnante di inglese e di un professionista nel settore editoriale, Özge ha un fratello, Emre, anche lui attore. La sua crescita è stata influenzata da un’esperienza di scambio culturale con il programma AFS, che le ha permesso di trascorrere un anno negli Stati Uniti durante le scuole superiori. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

