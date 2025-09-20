Over 60 in minigonna | ecco perché oggi indossarla oppure no è una scelta di libertà
Questo non è il solito articolo sul fatto che la minigonna sia o non sia consentita dopo una certa età. Nel 2025 diamo per scontato che lo sia, se ci si si sente d'indossarla. Basta farlo con stile, senza paura, con armonia: guardate Brigitte Macron che ci va pure in bicicletta, e, ultimamente Philippine Leroy-Beaulieu, raggiante e sicura di sé. Cosa le rende splendide? La libertà. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
