Nel pomeriggio l’incidente nel centro urbano di Ostuni. Per cause da dettagliare, con ricostruzione affidata alla polizia, un’auto ha investito una donna di 74 anni la quale, per l’impatto, è stata sbalzata per vari metri sull’asfalto. Il conducente della vettura si è fermato per prestare soccorso. La donna, trasportata allospedale, è deceduta poco dopo l’arrivo al nosocomiodi Brindisi.         L'articolo Ostuni: investita, morta poco dopo l’arrivo all’ospedale Il conducente dell'auto si è fermato per prestare soccorso proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

