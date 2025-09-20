Ostuni | investita morta poco dopo l’arrivo all’ospedale Il conducente dell' auto si è fermato per prestare soccorso

Nel pomeriggio l’incidente nel centro urbano di Ostuni. Per cause da dettagliare, con ricostruzione affidata alla polizia, un’auto ha investito una donna di 74 anni la quale, per l’impatto, è stata sbalzata per vari metri sull’asfalto. Il conducente della vettura si è fermato per prestare soccorso. La donna, trasportata all’ospedale, è deceduta poco dopo l’arrivo al nosocomiodi Brindisi. L'articolo Ostuni: investita, morta poco dopo l’arrivo all’ospedale Il conducente dell'auto si è fermato per prestare soccorso proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Ostuni: investita, morta poco dopo l’arrivo all’ospedale Il conducente dell'auto si è fermato per prestare soccorso

