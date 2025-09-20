Ospedale Perugia su problemi in Geriatria | Verifiche immediate ma il personale è sufficiente
In relazione all'articolo Geriatria, la denuncia di carenze igieniche e di personale: “Mio padre a rischio infezioni”, riceviamo e pubblichiamo una nota dell'Azienda ospedaliera di Perugia."La direzione dell'Azienda ospedaliera di Perugia comunica che, in merito alle segnalazioni relative al. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
In questa notizia si parla di: ospedale - perugia
Incendio in appartamento a Perugia: tre persone in ospedale, morto il gatto di famiglia
Perugia, incendio in casa nella notte: tre persone in ospedale, morto il gatto
Ospedale di Perugia, premio nazionale al professor Carlo Cagini: "Frutto di un lavoro di squadra"
GUBBIO, INCIDENTE TRA AUTO E SCOOTER A PADULE: 16ENNE TRASPORTATO ALL'OSPEDALE DI PERUGIA CON ELISOCCORSO Vai su Facebook
Ospedale di Perugia, le nomine: ecco il nuovo 'governo' del Santa Maria della Misericordia https://ift.tt/5ZkpIb9 https://ift.tt/3xQvUCi - X Vai su X
Ospedale Perugia su problemi in Geriatria: Verifiche immediate, ma il personale è sufficiente; Visita delegazione cinese in Geriatria e Ortopedia; Alla dottoressa Virginia Boccardi medico geriatra.
Perugia, all'ospedale i pasti si prenotano con un'app - Da domenica i pazienti ricoverati all’ospedale Santa Maria della Misericordia potranno prenotare pranzo e cena con lo smartphone. Da ilmessaggero.it
Furti in ospedale a Perugia, un arresto - E' stato scoperto a rubare fra i reparti dell'ospedale di Perugia da un poliziotto fuori servizio, che era al Santa Maria della Misericordia per assistere un familiare ... Lo riporta notizie.tiscali.it