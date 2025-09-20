Ospedale Cambiano | Licata rischia di perdere il reparto di Ostetricia e ginecologia

“Licata rischia di perdere il reparto di ostetricia e ginecologia. È una decisione assurda che grida vendetta e che non posso accettare”, denuncia il deputato Angelo Cambiano in un video diffuso ieri sui social, nel quale punta l’attenzione sulle criticità che stanno caratterizzando l’Asp di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Ospedale, Cambiano: Licata rischia di perdere il reparto di Ostetricia e ginecologia; Licata e Ravanusa insieme per salvare l'ospedale, la protesta: Senza medici si chiude; Vincenzo Scuderi: “Nessuna soluzione, ora l’ospedale di Licata rischia l’agonia”.

ASP Agrigento, l’allarme di Cambiano: “A rischio il punto nascite di Licata” - Il deputato ha sottolineato l’ennesimo colpo ai servizi sanitari del territorio: la perdita dei posti letto di oculistica a Licata e il rischio concreto di chiusura del reparto di ostetricia e ginecol ... Scrive grandangoloagrigento.it