Si è aperta ieri la quarta giornata di Serie A, con il Cagliari vittorioso a Lecce in un vero e proprio scontro salvezza, prima di lasciare spazio al ricco programma di questo sabato. Bologna e Genoa le prima a scendere in campo al Dall’Ara, il primo per trovare una continuità latente fin qui, il secondo per cercare la prima vittoria stagionale dopo 2 pareggi nelle prime tre. Felsinei che la vincono con un calcio di rigore al 99?, un risultato agguantato con le unghie e con i denti grazie ad un episodio destinato a far discutere, un fallo di mano in area che ha portato a lunghe proteste e l’espulsione di Vieira. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Orsolini di rigore, il Bologna la vince al 99?: proteste Genoa e Vieira espulso