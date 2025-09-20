Orsolini di rigore il Bologna la vince al 99? | proteste Genoa e Vieira espulso
Si è aperta ieri la quarta giornata di Serie A, con il Cagliari vittorioso a Lecce in un vero e proprio scontro salvezza, prima di lasciare spazio al ricco programma di questo sabato. Bologna e Genoa le prima a scendere in campo al Dall’Ara, il primo per trovare una continuità latente fin qui, il secondo per cercare la prima vittoria stagionale dopo 2 pareggi nelle prime tre. Felsinei che la vincono con un calcio di rigore al 99?, un risultato agguantato con le unghie e con i denti grazie ad un episodio destinato a far discutere, un fallo di mano in area che ha portato a lunghe proteste e l’espulsione di Vieira. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
In questa notizia si parla di: orsolini - rigore
Il Bologna rimonta il Genoa, decide Orsolini su rigore al 99?: espulso Vieira per proteste
Finale incandescente a San Siro: rigore revocato al Milan e Allegri espulso per proteste Dazn Vai su Facebook
SERIE A, IL BOLOGNA VINCE IN EXTREMIS CONTRO IL GENOA: DECIDE UN RIGORE DI ORSOLINI AL 99'; Bologna-Genoa 2-1, finale thriller: Orsolini condanna il Genoa su calcio di rigore!; Milan-Bologna LIVE.
Seria A: il Bologna la vince in extremis, decisivo il rigore di Orsolini. Il risultato e la classifica - Vittoria in rimonta del Bologna, che porta a casa i tre punti grazie al gol di Castro ed al rigore trasformato nel recupero da Orsolini. ilovepalermocalcio.com scrive
Serie A: il Bologna batte il Genoa nel recupero. Decide un rigore di Orsolini - Successo all'ultimo respiro per il Bologna al Dall'Ara contro il Genoa nel primo anticipo del sabato della quarta giornata di Serie A. Lo riporta torinogranata.it