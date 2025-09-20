Orrore in Italia bimbo di 3 anni azzannato alla testa dal cane di famiglia
Momenti di paura e tensione in una comunità che si è improvvisamente ritrovata sconvolta da un grave incidente domestico. Un bambino di soli tre anni è stato infatti ferito in maniera seria dopo l’ aggressione da parte del cane di famiglia. L’episodio ha suscitato sgomento tra i presenti, richiamando l’attenzione sulla delicatezza del rapporto tra i più piccoli e gli animali domestici, quando non vengono rispettate le corrette condizioni di sicurezza. Secondo quanto ricostruito, il piccolo stava giocando quando l’ animale si sarebbe improvvisamente avventato su di lui, mordendolo alla testa. La prontezza dei soccorsi ha evitato conseguenze peggiori, ma le ferite riportate sono apparse da subito preoccupanti e hanno richiesto un trasporto immediato in ospedale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
