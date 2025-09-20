Oroscopo Ottobre | Vergine

Life&People.it 23 agosto – 22 settembre Con Venere nel segno all’inizio del mese, la Vergine indossa il ruolo di regina di stile: eleganza non solo estetica, ma presenza misurata e graziosa. La Luna Piena in Ariete del 7 apre spazi di verità nei rapporti più intimi: emerge il desiderio di chiarezza, autenticità e sobrietà. Dal 13, con Venere in Bilancia, l’attenzione si sposta sugli scambi: tempo e risorse vanno condivisi solo con chi merita. La seconda metà del mese porta colpi di scena e occasioni per ridefinire le regole relazionali. Con Marte e Mercurio in Scorpione le parole diventano dirette, le scelte consapevoli. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

In questa notizia si parla di: oroscopo - ottobre

Ritorna l’Aperitivo Astrale: una serata magica tra tarocchi, astrologia e rituali simbolici. A lume di candela, ti dedicherai a te stessa con: una consulenza privata con Erika un oracolo personalizzato da portare a casa un assaggio dell’oroscopo di ottobre Vai su Facebook

L' per oggi mercoledì 10 settembre #oroscopo #luciaarena - X Vai su X

Oroscopo Vergine Settembre 2025: è il tuo mese, sfruttalo fino in fondo; Oroscopo di ottobre 2025: cosa ti aspetta in amore, denaro e salute questo mese; L’oroscopo della settimana dal 15 al 21 settembre 2025: una nuova armonia per Vergine e Capricorno.

Oroscopo ottobre 2025 e la graduatoria: la Bilancia è 1ª, male il Capricorno - La classifica del mese vede Bilancia, Pesci, Vergine e Cancro tra i più fortunati del periodo, mentre il ... Scrive it.blastingnews.com

L'oroscopo del mese di ottobre e classifica: Ariete analitico, Sagittario timoroso - Le previsioni dell' oroscopo del mese di ottobre invitano i nati sotto il segno della Vergine a prestare attenzione alle nuove opportunità. Riporta it.blastingnews.com