Oroscopo Ottobre | Scorpione

Life&People.it 23 ottobre – 22 novembre Lo Scorpione vive un crescendo silenzioso ma magnetico: ottobre porta Mercurio nel segno il 6 e Marte il 18. L’intensità cresce come una fragranza speziata che si di?onde nell’aria. La Luna Piena in Ariete invita a liberarsi da vecchie abitudini quotidiane: l’energia reclama spazio. A metà mese, le danze di Venere parlano di relazioni complesse, dove desiderio e illusione si intrecciano come tessuti preziosi. Dal 20, con Mercurio congiunto a Marte, la forza per dire verità taciute diventa palpabile. La Luna Nuova in Bilancia del 21 invita a lasciare andare pesi interiori; con l’ingresso del Sole il 23 si apre una nuova stagione personale. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

In questa notizia si parla di: oroscopo - ottobre

