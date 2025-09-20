Oroscopo Ottobre | Sagittario
Life&People.it 23 novembre – 21 dicembre Per il Sagittario ottobre è movimento, parola e visione. La Luna Piena in Ariete accende la creatività: un fuoco rapido, capace di illuminare nuove strade. Venere accompagna in fasi diverse: prima richiede rigore e chiarezza, poi in Bilancia invita ad ampliare la rete sociale con fascino e grazia. A metà mese, tra trigoni e opposizioni, il cuore si apre a sorprese che ribaltano gli equilibri. Negli ultimi giorni, con Mercurio nel segno, la voce diventa piùsicura, pronta a lanciare messaggi chiari e potenti. La Luna Nuova del 21 ridefinisce i desideri: una pagina nuova nel diario di viaggio. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it
In questa notizia si parla di: oroscopo - ottobre
