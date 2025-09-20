Oroscopo Ottobre | Pesci
Life&People.it 2o febbraio – 20 marzo Per i Pesci ottobre è una danza tra profondità e leggerezza. La Luna Piena in Ariete illumina le risorse: il valore personale si riconosce senza attendere conferme. Venere in Vergine e poi in Bilancia parla di relazioni che insegnano a negoziare, a dare e ricevere con equilibrio. A metà mese, tra illusioni e verità, il cuore diventa sensibile come seta: le sorprese vanno accolte. Gli ultimi dieci giorni portano sostegno e solidità, con Marte e Mercurio in Scorpione pronti a dare concretezza ai progetti. La Luna Nuova del 21 inaugura un ciclo di trasformazione interiore: una rinascita dal profumo di mare autunnale. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it
In questa notizia si parla di: oroscopo - ottobre
