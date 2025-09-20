Oroscopo Ottobre | Leone

Life&People.it 23 luglio – 22 agosto Il mese per il Leone si apre con riflettori puntati: la Luna Piena in Ariete spinge a muoversi oltre i consueti confini, come una passerella che si allunga verso orizzonti inattesi. Venere in Vergine chiede attenzione al dettaglio e al valore dei piccoli gesti, mentre il suo ingresso in Bilancia restituisce charme e grazia ai rapporti. A metà mese, tra Nettuno, Urano e Plutone, l’amore diventa caleidoscopico: visioni romantiche, sorprese improvvise, attrazioni magnetiche. Gli ultimi giorni del mese sono intensi: Marte e Mercurio in Scorpione spingono a gestire le emozioni con audacia, come un capo di haute couture da portare con sicurezza. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it