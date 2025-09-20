Oroscopo Ottobre | Acquario

Life&People.it 21 gennaio – 19 febbraio Per l’Acquario ottobre è un orizzonte che si amplia. La Luna Piena in Ariete invita a esporsi con le proprie idee: la parola diventa strumento di connessione. Venere tra Vergine e Bilancia porta il gusto delle collaborazioni: ogni incontro è un accessorio prezioso, capace di trasformare l’outfit delle giornate. A metà mese, con Plutone diretto nel segno, potere e magnetismo ria?orano, non più nascosti ma dichiarati. Negli ultimi dieci giorni, Marte e Mercurio in Scorpione rendono il tono più deciso, soprattutto in ambito professionale. La Luna Nuova del 21 spinge a fissare nuove mete di lungo periodo. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

