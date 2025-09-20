Nadia Battocletti non è più soltanto la promessa dell’atletica italiana. È una certezza. Dopo l’argento conquistato nei 10.000 metri, la mezzofondista trentina si regala un bronzo scintillante nei 5000 ai Mondiali di Tokyo, salendo per la seconda volta in pochi giorni sul podio iridato. In una finale elettrica, l’azzurra ha tenuto testa alle regine africane Beatrice Chebet e Faith Kipyegon, chiudendo a un soffio dalle due keniane, rispettivamente oro e argento. Con un tempo di 14’55”42, Battocletti si conferma tra le migliori interpreti mondiali della specialità, in una gara che ha visto la Chebet imporsi con 14’54”36 davanti alla connazionale Kipyegon ( 14’55”07 ). 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

© Ilfogliettone.it - Oro sfiorato e sogno infranto: Battocletti porta l’Italia sul podio, Jacobs fuori dalla staffetta