Organici docenti di religione cattolica 16.654 i posti distribuiti | meno 108 rispetto al 2024-2025 Lombardia Campania e Sicilia con più cattedre
Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha definito la dotazione organica degli insegnanti di religione cattolica per l'anno scolastico 20252026 con il decreto interministeriale n. 169 del 18 agosto scorso, pubblicato venerdì 19 settembre sul sito ufficiale del Ministero. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
