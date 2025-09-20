Prosegue il sabato di questa quarta giornata di Serie A, che nel pomeriggio ha visto il Bologna imporsi per 2-1 sul Genoa. Alle ore 18, al Bentegodi, è invece andata in scena la sfida tra Verona e Juventus, terminata 1-1 con anche qualche rimpianto per i padroni di casa, che sono stati in grado di mettere in grande difficoltà i bianconeri. Il vantaggio di Conceicao sembrava poter indirizzare il match in favore della Vecchia Signora, che però si è vista raggiungere al termine della prima frazione da un rigore di Orban. Scaligeri che salgono a quota tre punti, mentre la formazione di Tudor non riesce ad infilare il quarto successo consecutivo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Orban risponde a Conceicao, Juventus bloccata dal Verona: 1-1 al Bentegodi