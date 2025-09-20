Orban replica a Conceiçao Verona-Juventus 1-1

La squadra di Zanetti ferma la Signora che non riesce a centrare il 4° successo su altrettante partite VERONA - Dopo un avvio di campionato più che convincente fatto di tre vittorie in altrettante gare, la Juventus di Tudor frena al Bentegodi, pareggiando per 1-1 contro l'Hellas Verona. La rete in a. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

