Orban Gatti gomitata netta dell’attaccante del Verona al difensore della Juve | per l’arbitro è solo giallo ma rimangono tantissimi dubbi – FOTO
Orban Gatti, riesplodono le polemiche arbitrali in Verona Juve: Orban rischia il rosso per una gomitata a Gatti, i tifosi bianconeri sono furiosi. Le polemiche arbitrali tornano a infiammare la sfida tra l’ Hellas Verona e la Juventus. Ad inizio ripresa, al 46? minuto, l’attaccante dei padroni di casa Gift Orban è stato ammonito per un duro intervento con il gomito alto ai danni del difensore bianconero Federico Gatti. Una decisione che ha lasciato molti dubbi e ha scatenato la rabbia dei tifosi della Juve, convinti che il provvedimento corretto fosse l’espulsione diretta. L’episodio in Verona Juve è stato immediatamente analizzato dall’ex arbitro Luca Marelli, che nel suo consueto intervento su DAZN ha espresso forti perplessità sulla scelta del direttore di gara, sostenendo che l’attaccante del Verona abbia rischiato moltissimo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: orban - gatti
#SerieA #HellasVerona XI Montipo; Núñez, Nelsson, Frese; Belghali, Serdar, Akpa Akpro, Bemede, Bradaric; Giovane, Orban #Juventus XI Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly; Joao Mario, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Vlahovic, Yildiz - X Vai su X
Sky Sport - ?#VeronaJuve, le probabili formazioni della partita di #SerieA Probabile formazione #Juve: JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; Vlahovic. All. Igor Tudor - #Bremer n Vai su Facebook
Orban, gomitata in faccia a Gatti a palla lontana: rosso solare, per Rapuano è giallo. E il Var muto - 1 del Verona, le immagini inchiodano l'attaccante ma dalla sala video non arriva nessun segnale ... Come scrive tuttosport.com
Verona-Juventus: intervento del Var, rissa sfiorata tra Tudor e la panchina avversaria, gomitata a Gatti. Bufera su Rapuano - Juventus, succede tutto nel finale di primo tempo: rigore per gli scaligeri, rissa sfiorata tra Tudor e la panchina avversaria, gomitata a Gatti. Riporta sport.virgilio.it