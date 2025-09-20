Orban Gatti gomitata netta dell’attaccante del Verona al difensore della Juve | per l’arbitro è solo giallo ma rimangono tantissimi dubbi – FOTO

Orban Gatti, riesplodono le polemiche arbitrali in Verona Juve: Orban rischia il rosso per una gomitata a Gatti, i tifosi bianconeri sono furiosi. Le polemiche arbitrali tornano a infiammare la sfida tra l’ Hellas Verona e la Juventus. Ad inizio ripresa, al 46? minuto, l’attaccante dei padroni di casa Gift Orban è stato ammonito per un duro intervento con il gomito alto ai danni del difensore bianconero Federico Gatti. Una decisione che ha lasciato molti dubbi e ha scatenato la rabbia dei tifosi della Juve, convinti che il provvedimento corretto fosse l’espulsione diretta. L’episodio in Verona Juve è stato immediatamente analizzato dall’ex arbitro Luca Marelli, che nel suo consueto intervento su DAZN ha espresso forti perplessità sulla scelta del direttore di gara, sostenendo che l’attaccante del Verona abbia rischiato moltissimo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

