Orban Gatti Capuano incredulo | Rosso pieno secondo tutti i parametri possibili! Lo guarda anche prima di colpirlo… – FOTO

Juventusnews24.com | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Orban Gatti, Giovanni Capuano ha commentato così la mancata espulsione del giocatore del Verona contro la Juve.. Un pareggio che lascia l’amaro in bocca e un episodio che fa discutere. Dopo l’1-1 del Bentegodi, a tenere banco in casa Juve è la direzione di gara, finita sotto la lente d’ingrandimento per diverse decisioni controverse. Tra queste, un brutto fallo di Gift Orban su Federico Gatti che, secondo il giornalista Giovanni Capuano, meritava il cartellino rosso. #Orban da rosso? pieno secondo tutti i parametri possibili, compreso che qualche istante prima guarda anche #Gatti che poi colpirà. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Tudor a DAZN: «Il rigore che hanno dato è vergognoso, come si fa a non dare rosso a Orban su Gatti? Oggi si poteva e si doveva fare meglio, non si possono vincere tutte le partite»

