Orban Gatti Capuano incredulo | Rosso pieno secondo tutti i parametri possibili! Lo guarda anche prima di colpirlo… – FOTO
Orban Gatti, Giovanni Capuano ha commentato così la mancata espulsione del giocatore del Verona contro la Juve.. Un pareggio che lascia l’amaro in bocca e un episodio che fa discutere. Dopo l’1-1 del Bentegodi, a tenere banco in casa Juve è la direzione di gara, finita sotto la lente d’ingrandimento per diverse decisioni controverse. Tra queste, un brutto fallo di Gift Orban su Federico Gatti che, secondo il giornalista Giovanni Capuano, meritava il cartellino rosso. #Orban da rosso? pieno secondo tutti i parametri possibili, compreso che qualche istante prima guarda anche #Gatti che poi colpirà. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Orban Gatti, gomitata netta dell’attaccante del Verona al difensore della Juve: per l’arbitro è solo giallo ma rimangono tantissimi dubbi – FOTO
A Rapuano serve il Var per il rigore al Verona (e non era Kalulu...). Orban su Gatti, era rosso
Tudor a DAZN: «Il rigore che hanno dato è vergognoso, come si fa a non dare rosso a Orban su Gatti? Oggi si poteva e si doveva fare meglio, non si possono vincere tutte le partite»
Capuano: "Orban da rosso pieno secondo tutti i parametri possibili" - "#Orban da rosso pieno secondo tutti i parametri possibili, compreso che qualche istante prima guarda anche #Gatti che poi colpirà". Come scrive tuttojuve.com