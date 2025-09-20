Orban a DAZN | Voglio sempre regalare la vittoria ai miei compagni è il mio lavoro Aiuto così la mia squadra
Orban ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo Verona Juve: tutte le dichiarazioni del calciatore sul match. Orban ha parlato ai microfoni di DAZN nel post-partita di Verona Juve: tutte le dichiarazioni sul match di Serie A. PAROLE – «Sono felicissimo, mi godo questo Bentegodi che esplode di gioia. Era il primo gol e sono davvero felicissimo. Sul rigore, senza polemiche, prima della partita avevamo deciso che l’avrei tirato io. La cosa positiva di questa vicenda è che tutti abbiamo voglia di segnare. Personalmente voglio sempre regalare la vittoria ai miei compagni, ogni volta che posso tento il tiro e non ci vedo nulla di straordinario, è il mio lavoro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: orban - dazn
Tudor a DAZN: «Il rigore che hanno dato è vergognoso, come si fa a non dare rosso a Orban su Gatti? Oggi si poteva e si doveva fare meglio, non si possono vincere tutte le partite»
#Tudor a DAZN: "Il rigore dato al #Verona è vergognoso, non esiste. Lo può solo dare chi non ha mai giocato a calcio. E poi il rosso a #Orban... L'arbitro mi ha detto che non l’ha caricato, ma se non dai a questo rosso è una vergogna. Non so cosa dire. Ci è m - X Vai su X
4ª Giornata (19-22 settembre 2025) Venerdì 19 settembre Ore 20.45, LECCE-CAGLIARI (DAZN) Sabato 20 settembre Ore 15.00, BOLOGNA-GENOA (DAZN) Ore 18.00, VERONA-JUVENTUS (DAZN) Ore 20.45, UDINESE-MILAN (DAZN/SKY) Domenica 21 set - facebook.com Vai su Facebook
Orban (DAZN): Cerco sempre il gol? Ovvio, è il mio lavoro!; ORBAN. a Dazn: Sono felicissimo, mi godo Bentegodi che esplode.
ORBAN. a Dazn: "Sono felicissimo, mi godo Bentegodi che esplode" - Gift Emmanuel Orban, attaccante nigeriano del Verona, ha commentato il pari con la Juventus ai microfoni di Dazn: “Sono felicissimo, mi godo questo Bentegodi che esplode. Si legge su tuttojuve.com