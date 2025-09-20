Orban a DAZN | Voglio sempre regalare la vittoria ai miei compagni è il mio lavoro Aiuto così la mia squadra

Orban ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo Verona Juve: tutte le dichiarazioni del calciatore sul match. Orban ha parlato ai microfoni di DAZN nel post-partita di Verona Juve: tutte le dichiarazioni sul match di Serie A. PAROLE – «Sono felicissimo, mi godo questo Bentegodi che esplode di gioia. Era il primo gol e sono davvero felicissimo. Sul rigore, senza polemiche, prima della partita avevamo deciso che l’avrei tirato io. La cosa positiva di questa vicenda è che tutti abbiamo voglia di segnare. Personalmente voglio sempre regalare la vittoria ai miei compagni, ogni volta che posso tento il tiro e non ci vedo nulla di straordinario, è il mio lavoro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

