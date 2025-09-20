Orban a DAZN | Voglio sempre regalare la vittoria ai miei compagni è il mio lavoro Aiuto così la mia squadra

Juventusnews24.com | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Orban ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo Verona Juve: tutte le dichiarazioni del calciatore sul match. Orban ha parlato ai microfoni di DAZN nel post-partita di Verona Juve: tutte le dichiarazioni sul match di Serie A. PAROLE – «Sono felicissimo, mi godo questo Bentegodi che esplode di gioia. Era il primo gol e sono davvero felicissimo. Sul rigore, senza polemiche, prima della partita avevamo deciso che l’avrei tirato io. La cosa positiva di questa vicenda è che tutti abbiamo voglia di segnare. Personalmente voglio sempre regalare la vittoria ai miei compagni, ogni volta che posso tento il tiro e non ci vedo nulla di straordinario, è il mio lavoro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

orban a dazn voglio sempre regalare la vittoria ai miei compagni 232 il mio lavoro aiuto cos236 la mia squadra

© Juventusnews24.com - Orban a DAZN: «Voglio sempre regalare la vittoria ai miei compagni, è il mio lavoro. Aiuto così la mia squadra»

In questa notizia si parla di: orban - dazn

Tudor a DAZN: «Il rigore che hanno dato è vergognoso, come si fa a non dare rosso a Orban su Gatti? Oggi si poteva e si doveva fare meglio, non si possono vincere tutte le partite»

Orban (DAZN): Cerco sempre il gol? Ovvio, è il mio lavoro!; ORBAN. a Dazn: Sono felicissimo, mi godo Bentegodi che esplode.

orban dazn voglio regalareORBAN. a Dazn: "Sono felicissimo, mi godo Bentegodi che esplode" - Gift Emmanuel Orban, attaccante nigeriano del Verona, ha commentato il pari con la Juventus ai microfoni di Dazn:  “Sono felicissimo, mi godo questo Bentegodi che esplode. Si legge su tuttojuve.com

Cerca Video su questo argomento: Orban Dazn Voglio Regalare