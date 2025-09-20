Ora solare 2025 quando arriva | la data ufficiale e cosa sapere

Sta per arrivare uno degli appuntamenti fissi più discussi dell'anno: il ritorno all' ora solare. Un passaggio che segna simbolicamente l'inizio della stagione fredda e che modifica i nostri ritmi quotidiani, anticipando l'alba ma anche il tramonto. Nel 2025, il cambio avverrà come sempre nell'ultimo weekend di ottobre: nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre, alle ore 3 dovremo spostare le lancette indietro di un'ora, riportandole alle 2. Buone notizie per i dormiglioni: la prima conseguenza sarà un'ora di sonno in più.

