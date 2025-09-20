Ora solare 2025 decisa la data e che sorpresa | quando dobbiamo spostare le lancette dell’orologio

Quest’anno il ritorno all’ora solare avverrà con un giorno di anticipo rispetto al 2024, ma non per decisioni governative o nuove norme: si tratta semplicemente di un gioco del calendario. Nel 2025, infatti, l’ultima domenica di ottobre cade il 26 e non il 27, e sarà proprio quella la data in cui dovremo dire addio all’ora legale. Il passaggio scatterà nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre. Alle 3 del mattino, le lancette dovranno essere riportate indietro di un’ora, regalandoci sì un’ora di sonno in più, ma anche giornate visibilmente più corte. Il tramonto anticipato porterà con sé un cambiamento nei ritmi quotidiani, costringendo milioni di persone a rimodellare abitudini e attività. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it