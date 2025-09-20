Ora la maggioranza teme il referendum

Al ministero della Giustizia circola un crescente nervosismo. A palazzo Chigi pure. Le rilevazioni, sulla riforma della giustizia ancora in via di approvazione, valgono ben poco: però quel poco dice.

Questa settimana in copertina le consultazioni per provare ad allargare la maggioranza. Nonostante Carrieri abbia i numeri necessari in consiglio, si teme che il consenso possa venir meno con le prossime elezioni. Nuovo numero di Fax Settimanale. Disponi Vai su Facebook

Tema #SanSiro, cosa succede ora? La delibera di Giunta verrà discussa nelle commissioni consiliari e a fine mese si arriverà al voto in Consiglio. Il grande tema è capire se la maggioranza terrà: #Sala è favorevole alla vendita ma la maggioranza è spaccata - X Vai su X

Referendum abrogativi 8 e 9 giugno 2025: bassa affluenza e motivazioni, le opinioni degli italiani; Cosa riguardano i referendum di giugno a cui La Russa non vuole che votiate; Referendum dell'8 e 9 giugno su lavoro e cittadinanza: i temi e le posizioni dei partiti.

Referendum separazione carriere, la guida. Quando sarà e cosa cambia se vince il Sì o il No - Guida completa al referendum sulla separazione delle carriere, atteso per il 2026. Come scrive money.it

Governo stai sereno. I sondaggi sul referendum sulla separazione delle carriere sorridono - Manca l'ultima lettura al Senato e poi a decidere sulla riforma delle toghe saranno gli elettori. Scrive huffingtonpost.it