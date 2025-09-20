Ora che è morto… Paolo Mandico le parole agghiaccianti dei compagni di classe
Il dramma che ha sconvolto Santi Cosma e Damiano ha il volto di Paolo Mendico, 14 anni, la cui morte si intreccia oggi con un’inchiesta della Procura dei minori di Roma. L’ipotesi al vaglio degli inquirenti è pesantissima: istigazione o aiuto al suicidio. Sul banco degli accusati non solo alcuni compagni di scuola, indicati dai genitori come presunti autori di insulti e umiliazioni ripetute, ma anche l’istituto scolastico, chiamato in causa per non aver colto in tempo i segnali di un disagio che, secondo la famiglia, erano sotto gli occhi di tutti. La preside del “Pacinotti” non ha mai nascosto la presenza di difficoltà tra i ragazzi, ma una parte del corpo docente, così come la vicepreside, ha minimizzato il quadro, sostenendo che gli episodi segnalati non avrebbero potuto portare a un gesto così estremo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Titolo: Compianto sul Cristo morto con i santi Girolamo, Paolo e Pietro ?Autore: Sandro Botticelli Anno: 1495 c. Ubicazione: Alte Pinakothek, Monaco di Baviera (tempera su tavola, 140×207 cm) . Questa sera vi presento un capolavoro straordinario del
L'inchiesta su Paolo, il 14enne morto suicida. I genitori dell'adolescente hanno dato ai carabinieri i nomi dei compagni che hanno bullizzato Paolo. Al vaglio le chat dei cellulari sequestrati. S'indaga anche sul ruolo degli insegnanti. La cronaca di Emily de Ces