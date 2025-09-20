Ora che è morto… Paolo Mandico le parole agghiaccianti dei compagni di classe

Il dramma che ha sconvolto Santi Cosma e Damiano ha il volto di Paolo Mendico, 14 anni, la cui morte si intreccia oggi con un’inchiesta della Procura dei minori di Roma. L’ipotesi al vaglio degli inquirenti è pesantissima: istigazione o aiuto al suicidio. Sul banco degli accusati non solo alcuni compagni di scuola, indicati dai genitori come presunti autori di insulti e umiliazioni ripetute, ma anche l’istituto scolastico, chiamato in causa per non aver colto in tempo i segnali di un disagio che, secondo la famiglia, erano sotto gli occhi di tutti. La preside del “Pacinotti” non ha mai nascosto la presenza di difficoltà tra i ragazzi, ma una parte del corpo docente, così come la vicepreside, ha minimizzato il quadro, sostenendo che gli episodi segnalati non avrebbero potuto portare a un gesto così estremo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it