OR Reggio Emilia test match con il Baraccaluga

Ilrestodelcarlino.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Esordio interno stagionale per l’OR Reggio Emilia, che alle 17 ospita i piacentini del Baraccaluga nel ritorno del primo turno di Coppa della Divisione. Il 4-1 rimediato 7 giorni fa è rassicurante in ottica qualificazione: mister Margini, tuttavia, deve fare i conti con l’assenza dell’infortunato Fation Halitjaha e potrà schierare da regolamento della Coppa solo uno dei 3 non formati. Sempre alle 17 il Bagnolo calcio a 5 fa visita al Modena Cavezzo Futsal: i gialloneri hanno incantato nel primo tempo casalingo della scorsa settimana, conducendo 3-1, prima di arrendersi 5-4. Per provare a qualificarsi occorrerà fermare il bomber Dudu Costa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

or reggio emilia test match con il baraccaluga

© Ilrestodelcarlino.it - OR Reggio Emilia, test match con il Baraccaluga

In questa notizia si parla di: reggio - emilia

Vetrine frantumate a Reggio Emilia: “La situazione ormai non è più sostenibile”

Polemica a Reggio Emilia, animali vivi come premio alla Pastasciutta antifascista

Nuovo piano sosta ospedale di Reggio Emilia: ecco la mappa

OR Reggio Emilia, test match con il Baraccaluga; IT-Alert - Lunedì 10 luglio il test del nuovo sistema di allarme pubblico in Emilia-Romagna; Buon test al PalaBigi per la Pallacanestro Reggiana UnaHotels Reggio Emilia.

or reggio emilia testOR Reggio Emilia, test match con il Baraccaluga - Esordio interno stagionale per l’OR Reggio Emilia, che alle 17 ospita i piacentini del Baraccaluga nel ritorno del primo ... Da ilrestodelcarlino.it

or reggio emilia testReggio Emilia, tumori testa collo: check up gratuiti - Sabato 20 settembre, dalle ore 9 alle ore 17 sono previsti check up gratuiti in Piazza Martiri del 7 Luglio, a Reggio Emilia, in occasione della “Campagna ... Scrive redacon.it

Cerca Video su questo argomento: Or Reggio Emilia Test