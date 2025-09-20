OR Reggio Emilia test match con il Baraccaluga
Esordio interno stagionale per l’OR Reggio Emilia, che alle 17 ospita i piacentini del Baraccaluga nel ritorno del primo turno di Coppa della Divisione. Il 4-1 rimediato 7 giorni fa è rassicurante in ottica qualificazione: mister Margini, tuttavia, deve fare i conti con l’assenza dell’infortunato Fation Halitjaha e potrà schierare da regolamento della Coppa solo uno dei 3 non formati. Sempre alle 17 il Bagnolo calcio a 5 fa visita al Modena Cavezzo Futsal: i gialloneri hanno incantato nel primo tempo casalingo della scorsa settimana, conducendo 3-1, prima di arrendersi 5-4. Per provare a qualificarsi occorrerà fermare il bomber Dudu Costa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: reggio - emilia
Vetrine frantumate a Reggio Emilia: “La situazione ormai non è più sostenibile”
Polemica a Reggio Emilia, animali vivi come premio alla Pastasciutta antifascista
Nuovo piano sosta ospedale di Reggio Emilia: ecco la mappa
Dal 23 al 26 settembre Reggio Emilia ospita la Placemaking Week Europe 2025, il festival internazionale dedicato al ripensare gli spazi pubblici e i luoghi di comunità. Oltre 500 professionisti da tutta Europa si confronteranno sui temi della rigenerazione ur Vai su Facebook
Un 41enne è morto all'ospedale di Reggio Emilia dopo essere stato fermato col taser dalla polizia. #ANSA https://ansa.it/sito/notizie/cronaca/2025/09/15/fermato-col-taser-muore-in-ospedale_e8e347e9-5537-4b90-a247-8bb3fd8a7dc3.html… - X Vai su X
OR Reggio Emilia, test match con il Baraccaluga; IT-Alert - Lunedì 10 luglio il test del nuovo sistema di allarme pubblico in Emilia-Romagna; Buon test al PalaBigi per la Pallacanestro Reggiana UnaHotels Reggio Emilia.
OR Reggio Emilia, test match con il Baraccaluga - Esordio interno stagionale per l’OR Reggio Emilia, che alle 17 ospita i piacentini del Baraccaluga nel ritorno del primo ... Da ilrestodelcarlino.it
Reggio Emilia, tumori testa collo: check up gratuiti - Sabato 20 settembre, dalle ore 9 alle ore 17 sono previsti check up gratuiti in Piazza Martiri del 7 Luglio, a Reggio Emilia, in occasione della “Campagna ... Scrive redacon.it