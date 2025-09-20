Ops l’impresa del campus della Statale a Mind ha qualche freno

Ilfoglio.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Posata la polvere degli entusiasmi iniziali per l’avvio dei lavori del nuovo Campus delle facoltà scientifiche dell’Università statale a MIND, in molti hanno iniziato a prenderne le misure.. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

ops l8217impresa del campus della statale a mind ha qualche freno

© Ilfoglio.it - Ops, l’impresa del campus della Statale a Mind ha qualche freno

In questa notizia si parla di: impresa - campus

ops l8217impresa campus stataleOps, l'impresa del campus della Statale a Mind ha qualche freno - Il progetto, pensato come polo moderno e interdisciplinare, affronta ora importanti criticità logistiche e organizzative, dal trasferimento dei laboratori alle carenze infrastrutturali. ilfoglio.it scrive

Milano, campus a Expo, via libera della Statale: «A Lendlease 600 milioni in trent’anni» - Campus della Statale a Expo: adesso c’è chi lo realizzerà (il colosso australiano Lendlease), in che modo (con il project financing) e per quanti soldi (20 milioni di euro l’anno, che l’impresa ... Scrive milano.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Ops L8217impresa Campus Statale