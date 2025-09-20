Oppio ad alta concentrazione di morfina scoperto a San Candido lavoratore stagionale denunciato

Notizie.virgilio.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A San Candido un lavoratore stagionale è stato denunciato per detenzione di oppio: sequestrati 65 grammi di droga, rischi per la salute pubblica. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

oppio ad alta concentrazione di morfina scoperto a san candido lavoratore stagionale denunciato

San Candido, oppio al posto dell'hashish: lavoratore stagionale denunciato - Quello che sembrava un regolare sequestro di hashish si è rivleato, invece, un caso ben più grave: i 38 grammi del derivato della marijuana, erano in realtà 27 di oppio, con un'alta concentrazione di ... Si legge su altoadige.it

