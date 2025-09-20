Operazione di polizia nell’alta valle dell’Ofanto | identificati e denunciati diversi soggetti
I poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sant’Angelo dei Lombardi, nell’ambito delle attività di controllo del territorio dell’alta valle dell’Ofanto, hanno effettuato numerosi controlli seguiti da deferimenti all’Autorità Giudiziaria. L’attività ha consentito l’identificazione di. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
In questa notizia si parla di: polizia - nell
Lite in casa a Ravenna, la polizia trova un revolver carico nell’armadio e 3 kg di marijuana in cantina
Colpi di arma da fuoco durante la lite. Blitz della Polizia nell’area camper
Texas, la polizia nell'area del campo estivo allagato: 27 i morti
Polizia di Stato e Polizia Penitenziaria Nell’ambito dei consolidati rapporti istituzionali tra i Dipartimenti della Pubblica Sicurezza e e dell’Amministrazione Penitenziaria, al fine di favorire l’accrescimento professionale del rispettivo personale, è stato programm Vai su Facebook