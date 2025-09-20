Operaio muore in una cava Condannati un collega e il legale rappresentante
Era il 22 gennaio 2018 quando a Rapolano, in una cava, si verificò un gravissimo infortunio sul lavoro. Elvir Kamberovic, un operaio di 36 anni, perse la vita facendo un volo di alcuni metri. Arrivarono vigili del fuoco e soccorsi. Tutto inutile: non ci fu scampo per quel padre di famiglia che nell’azienda lavorava da tanto tempo ed era benvoluto. Fu un dolore collettivo. Ci furono anche manifestazioni davanti alla prefettura perché non si può perdere la vita per portare il pane a casa. I carabinieri indagarono, coordinati dalla procura. E ieri mattina a sette anni dalla tragedia il giudice Solivetti ha pronunciato la sentenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it
