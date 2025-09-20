Openda confermato titolare o no? Dopo la partenza dal primo minuto col Borussia Dortmund ecco la direzione di Tudor per Verona Juve

Openda giocherà titolare o no? La scelta di Tudor per Verona Juve, valida per la quarta giornata di Serie A 202526. Nessuna rivoluzione, si torna alle certezze. Per la sfida di questo pomeriggio contro l’ Hellas Verona, Igor Tudor sembra intenzionato ad affidarsi al tridente che più gli ha dato garanzie in questo avvio di stagione. A guidare l’attacco della Juve ci sarà Dusan Vlahovic, supportato dalla fantasia di Kenan Yildiz e Francisco Conceicao. Per il nuovo acquisto Loïs Openda, si profila una partenza dalla panchina. VERONA JUVE LIVE Vlahovic titolare, Openda arma a gara in corso. Dopo la notte da eroe in Champions League, Vlahovic si prende la sua chance dal primo minuto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Openda confermato titolare o no? Dopo la partenza dal primo minuto col Borussia Dortmund, ecco la direzione di Tudor per Verona Juve

In questa notizia si parla di: openda - confermato

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Koopmeiners, Thuram, Cambiaso; Openda, Yildiz; David. BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Kobel; Ryerson, Anton, Bensebaini; Couto, Nmecha, Sabitzer, Svensson; Beier, Adeyemi Vai su Facebook

Formazioni ufficiali Juventus-Borussia Dortmund: chi gioca titolare e le ultime su Bremer, Conceiçao, David, Vlahovic, Openda, Koopmeiners e Adzic; Juve, l'attacco resta un rebus: Kolo Muani no, Openda ni, Vlahovic sì; Chi gioca nella Juventus contro l’Inter: ipotesi due punte o trequartista, il piano di Tudor e le ultime su Openda e Zhegrova.

Verona-Juventus: Bremer, Yildiz, Openda, David, Vlahovic, Zhegrova, Conceicao e Koop: chi gioca e chi no - 4 contro il Borussia Dortmund, la Juventus è pronta alla sfida ... Come scrive fantamaster.it

Openda, l'esordio è il primo (timido) passo verso la montagna Juventus: ora servono segnali più decisi - L'attaccante belga ha giocato per la prima volta da titolare con i bianconeri: quali risposte ha lasciato. Segnala ilbianconero.com