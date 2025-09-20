Onu Guterres | ‘il mondo non sia intimidito da Israele’
Il Segretario generale dell’Onu Antonio Guterres ha dichiarato, in un’intervista alla France presse, che il mondo non dovrebbe essere “intimidito” da Israele mentre porta avanti la sua devastante guerra a Gaza. “Non dovremmo sentirci intimiditi dal rischio di ritorsioni – ha detto – perché, facendo o non facendo ciò che stiamo facendo, queste azioni andrebbero. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
In questa notizia si parla di: guterres - mondo
Il Segretario Onu Guterres: il mondo non sia intimidito da Israele
Alla vigilia dell’apertura della 80ª Assemblea Generale delle Nazioni Unite #UNGA80, il #SegretarioGenerale #antónioguterres ha lanciato un appello diretto ai capi di Stato e di governo che stanno arrivando a #newyork: “Questa non è la Coppa del Mondo d Vai su Facebook
Il Segretario Onu Guterres: il mondo non sia intimidito da Israele - Il Segretario generale dell'Onu Antonio Guterres ha dichiarato, in un'intervista alla France presse, che il mondo ... Riporta stream24.ilsole24ore.com
Guterres “Leader mondiali devono agire per la pace” - Il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, ha lanciato un appello diretto ai capi di Stato e di governo che st ... Si legge su msn.com