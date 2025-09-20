Il Segretario generale dell’Onu Antonio Guterres ha dichiarato, in un’intervista alla France presse, che il mondo non dovrebbe essere “intimidito” da Israele mentre porta avanti la sua devastante guerra a Gaza. “Non dovremmo sentirci intimiditi dal rischio di ritorsioni – ha detto – perché, facendo o non facendo ciò che stiamo facendo, queste azioni andrebbero. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Onu, Guterres: ‘il mondo non sia intimidito da Israele’