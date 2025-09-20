Onu Guterres | ‘il mondo non sia intimidito da Israele’

Il Segretario generale dell’Onu Antonio Guterres ha dichiarato, in un’intervista alla France presse, che il mondo non dovrebbe essere “intimidito” da Israele mentre porta avanti la sua devastante guerra a Gaza. “Non dovremmo sentirci intimiditi dal rischio di ritorsioni – ha detto – perché, facendo o non facendo ciò che stiamo facendo, queste azioni andrebbero. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

