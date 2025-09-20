Onu Guterres celebra gli 80 anni delle Nazioni Unite | Tutto è possibile quando siamo uniti
Il segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres, ha invitato all’unità e all’impegno durante un evento speciale tenutosi venerdì per celebrare gli ottant’anni della Carta delle Nazioni Unite. “Celebriamo non solo ciò che è stato realizzato, ma anche ciò che ci aspetta. Onoriamo l’eredità che abbiamo ricevuto e impegniamoci a lasciare la nostra eredità”, ha affermato Guterres nella Sala dell’Assemblea Generale, rivolgendosi agli ospiti presenti. Il segretario generale ha sottolineato le sfide del lavoro internazionale: “Non è facile. Spesso è difficile. A volte è pericoloso. Ma scegliamo di lavorare perché otto decenni di guerre evitate, bambini istruiti, malattie curate e vite salvate ci dicono una cosa: che tutto è possibile quando siamo uniti”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
