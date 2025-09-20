Ong | 31 reporter uccisi in raid in Yemen
22.00 Trentuno giornalisti e operatori dei media sono stati uccisi la scorsa settimana negli attacchi israeliani che hanno colpito le redazioni di giornali in Yemen. E' quanto denuncia il Comitato per la Protezione dei Giornalisti (Cpj), citato dal Guardian. Secondo l'Ong,si tratta del "più mortale attacco contro i reporter degli ultimi 16 anni" e il secondo ma registrato dopo il massacro di Maguindaneo,nelle Filippine, nel 2009. Il 109 Israele ha colpito un complesso a Sana'a che ospitava 3 testate legate agli Houthi. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Al Jazeera, 'uccisi in un raid d'Israele 4 reporter a Gaza'
Raid contro una tenda di giornalisti, uccisi 5 reporter di Al Jazeera
Cinque reporter di Al Jazeera uccisi in un attacco israeliano a Gaza City
