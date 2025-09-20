Ong | 31 reporter uccisi in raid in Yemen

Servizitelevideo.rai.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

22.00 Trentuno giornalisti e operatori dei media sono stati uccisi la scorsa settimana negli attacchi israeliani che hanno colpito le redazioni di giornali in Yemen. E' quanto denuncia il Comitato per la Protezione dei Giornalisti (Cpj), citato dal Guardian. Secondo l'Ong,si tratta del "più mortale attacco contro i reporter degli ultimi 16 anni" e il secondo ma registrato dopo il massacro di Maguindaneo,nelle Filippine, nel 2009. Il 109 Israele ha colpito un complesso a Sana'a che ospitava 3 testate legate agli Houthi. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: reporter - uccisi

Al Jazeera, 'uccisi in un raid d'Israele 4 reporter a Gaza'

Raid contro una tenda di giornalisti, uccisi 5 reporter di Al Jazeera

Cinque reporter di Al Jazeera uccisi in un attacco israeliano a Gaza City

Ong, 31 reporter uccisi nel raid di Israele a Sana'a il 10 settembre; ONG: «31 reporter uccisi nel raid israeliano a Sana'a il 10/9»; Hamas pubblica una foto dei 47 ostaggi israeliani: Tutti come Ron Arad, disperso dal 1988.

ong 31 reporter uccisiOng, 31 reporter uccisi nel raid Israele a Sana'a il 10/9 - Trentuno giornalisti e operatori dei media sono stati uccisi la scorsa settimana negli attacchi israeliani che hanno colpito le redazioni di giornali in Yemen. Come scrive tuttosport.com

ong 31 reporter uccisiYemen: ong, 31 reporter uccisi nel raid israeliano a Sana'a il 10/9 - Notizie di cronaca, politica, economia, sport, arte e musica con foto e video, sempre aggiornate, con approfondimenti. Riporta laregione.ch

Cerca Video su questo argomento: Ong 31 Reporter Uccisi