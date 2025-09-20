L’Italia si prepara ad affrontare un autunno caldo sul fronte dei trasporti, con un’intensa serie di scioperi nazionali e locali già programmati da lunedì prossimo fino a metà novembre. Settori chiave come l’aereo e il ferroviario saranno i più colpiti, con due scioperi generali che promettono di paralizzare gran parte del Paese. L’annuncio, proveniente direttamente dal sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, prefigura significativi disagi per pendolari e viaggiatori. Lunedì nero per il settore pubblico e privato. Il primo appuntamento con l’agitazione è fissato per lunedì 22 settembre, con uno sciopero generale indetto dal sindacato USB. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

© Ilfogliettone.it - Ondata di scioperi in vista: Italia verso settimane di disagi nei trasporti