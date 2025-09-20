Omoda e Jaecoo entrano nel mercato full hybrid | presentato il nuovo Shs-H
All'Alcatraz di Milano i due marchi cinesi del gruppo Chery hanno svelato il loro nuovo Super Hybrid System. Protagonista dell'evento la Omoda 5 Shs-H, disponibile in Italia da fine settembre. Entro la chiusura del 2025 in arrivo anche la Jaecoo 5 full hybrid. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: omoda - jaecoo
OMODA & JAECOO, un’ascesa senza precedenti nel mercato europeo
L’ascesa di Chery nella classifica Fortune trainata da OMODA & JAECOO
AiMOGA, il robot di OMODA & JAECOO che apre le auto e il futuro
Omoda Jaecoo Italia Vai su Facebook
Omoda e Jaecoo entrano nel mercato full hybrid: presentato il nuovo Shs-H; Omoda & Jaecoo entrano nel mercato dell full hybrid con i nuovi motori SHS; Omoda & Jaecoo festeggiano 10.000 auto vendute in Italia: crescita record.
Omoda & Jaecoo entrano nel mercato dell full hybrid con i nuovi motori SHS - I due brand del gruppo cinese Chery lanciano nuove varianti dotate di un powetrain battezzato Super Hybrid System. Come scrive ilsole24ore.com
Omoda e Jaecoo, debutto a Milano per il Suv ibrido Omoda 5 SHS-H - in, arriva sul mercato italiano anche la tecnologia full hybrid sviluppata dal Gruppo Chery ... Si legge su corriere.it