Omicidio Vassallo presidio in tribunale per il colonnello Cagnazzo

Si terrà venerdì 17 ottobre il presidio fuori Palazzo di Giustizia di Salerno un presidio per il colonnello Fabio Cagnazzo, l’ufficiale dell’arma dei carabinieri di Aversa coinvolto insieme all’ex brigadiere Lazzaro Cioffi, di Casagiove, Romolo Ridosso, ritenuto esponente del clan camorristico. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: omicidio - vassallo

Angelo Vassallo, la nuova rivelazione di un pentito: «50 mila euro per gambizzarlo». I retroscena dell?omicidio

A 15 anni dall’omicidio di Angelo Vassallo inizierà il processo: grazie a chi non l’ha fatto dimenticare

“Sistema Cilento e omicidio Vassallo”: Borrelli sentito in Commissione Antimafia

OMICIDIO VASSALLO. IANNONE (FDI): “ABBIAMO FATTO BENE AD ISTITUIRE IL COMITATO IN COMMISSIONE ANTIMAFIA” “Le evoluzioni culminate negli arresti di oggi dicono che bisogna fare ed è ancora possibile fare piena luce sull’omicidio avvenuto Vai su Facebook

UDIENZA PRELIMINARE OMICIDIO VASSALLO: “NON CERCHIAMO VENDETTA, CERCHIAMO LA VERITÀ” GUARDA IL VIDEO - X Vai su X

Omicidio Vassallo, presidio in tribunale per il colonnello Cagnazzo; Fondazione Pol.i.s. e Associazione Emergenza Legalità parte civile nel processo per l’omicidio di Angelo Vassallo.

Omicidio Vassallo, il figlio del sindaco ucciso scrive a Schlein: “Il Pd sia parte civile al processo”. Ma è troppo tardi - La mail alla segreteria nazionale dem: "Amarezza per la mancata costituzione di parte civile". Segnala ilfattoquotidiano.it

Omicidio Vassallo, l'ex carabiniere e i boss a rischio processo - Tra depistaggi, arresti e scarcerazioni, ci sono voluti 15 anni ed 11 giorni per arrivare ad un primo momento di verifica giudiziaria sull'omicidio di Angelo Vassallo, il sindaco di Pollica (Salerno) ... Si legge su ansa.it