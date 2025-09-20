Omicidio nell' Anconetano nella notte fermato un 37enne

AGI - Un 37enne, originario di Erba (Como) e domiciliato di fatto a Loreto (Ancona), già gravato da precedenti penali, è stato sottoposto a fermo perché ritenuto il presunto autore dell' omicidio di un 45enne, il cui cadavere è stato rinvenuto ieri mattina all'interno di un garage. Il provvedimento è stato eseguito nella notte dai carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Ancona, coadiuvati dai colleghi del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Osimo e della Stazione di Loreto, hanno eseguito. Si tratta di una delle persone che ieri erano state ascoltate dai militari subito dopo la scoperta del cadavere. 🔗 Leggi su Agi.it

