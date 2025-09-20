Omicidio nel garage di Loreto svolta nella notte | fermato e portato nel carcere di Montacuto un uomo di 37 anni E' il proprietario del box

LORETO - Una intera provincia sotto choc, mille dubbi e indagini a tappeto. Tante le piste aperte, sull'omicidio di Alex Ettore Sorrentino, 45 anni, di cui era stata denunciata la. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

