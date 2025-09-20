Omicidio Kirk da Israele ai transgender | le teorie cospirazioniste sull' uccisione dell' esponente di ultradestra

Tgcom24.mediaset.it | 20 set 2025

Nonostante l'assassino sia stato catturato dopo 33 ore, c'è chi attribuisce l'uccisione a Tel Aviv, chi al movimento Maga, chi ad attivisti di estrema destra. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Omicidio Kirk, da Israele ai transgender: le teorie cospirazioniste sull'uccisione dell'esponente di ultradestra; Ecco alcune teorie sulla morte dell'attivista Charlie Kirk; Trump: Trattare i radicali di sinistra come terroristi, poi in Arizona per commemorare Kirk - Texas avvia indagini su professori per commenti su Kirk.

