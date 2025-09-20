Omicidio di Loreto fermato un uomo | indagini sul movente

Loreto (Ancona), 20 settembre 2025 – Ha 37 anni ed è originario di Erba ma domiciliato a Loreto il 37enne fermato nella notte per l’omicidio di Alex Ettore Sorrentino, il 45enne di Castelfidardo, trovato senza vita nel garage di via Altotting, alla periferia di Loreto, nel quartiere di Villa Costantina, di cui due giorni prima era stata denunciata la scomparsa da parte della fidanzata. Trovato morto nel garage, i vicini sotto choc: “Come ci è arrivato lì? Mai visto nulla di strano” I carabinieri del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Ancona, del Nucleo Radiomobile di Osimo e della Stazione di Loreto hanno infatti eseguito un provvedimento di fermo nella nottata per l’uomo già noto alle forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Omicidio di Loreto, fermato un uomo: indagini sul movente

In questa notizia si parla di: omicidio - loreto

Loreto, corpo in garage con sacchetto sul volto: indagine per omicidio

Il caso del professore Loreto ucciso davanti casa, un omicidio rimasto irrisolto da 35 anni

La settimana di Dossier, dall'omicidio irrisolto del professore Loreto alla desertificazione bancaria

Loreto, uomo trovato senza vita in un garage non suo. Ancora senza identificazione, seguita la pista dell’omicidio - X Vai su X

Cadavere in garage a Loreto, l’ipotesi resta quello dell’omicidio. Il giallo di un corpo non identificato Vai su Facebook

Loreto, fermato un 37enne di Erba per l’omicidio dell’uomo ritrovato in un garage; Omicidio di Loreto, fermato un uomo: indagini sul movente; Alex Ettore Sorrentino trovato morto in un garage, la testa fracassata e sangue ovunque: c'è un sospettato.

Omicidio di Loreto, fermato un uomo: indagini sul movente - Ha 37 anni ed è originario di Erba, ma domiciliato a Loreto, il 37enne accusato di aver ucciso Alex Ettore Sorrentino, 45 anni, trovato senza vita nel garage di via Altotting ... Lo riporta msn.com

Omicidio Loreto, fermato un 37enne: originario di Erba è già noto alle forze dell’ordine - I carabinieri del Nucleo Investigativo di Ancona, insieme al Nucleo Operativo e Radiomobile di Osimo e alla Stazione di Loreto, hanno fermato nella notte un 37enne, originario di Erba ... Da msn.com