Omicidio di Antonietta Rocco | uccisa con un profondo taglio alla gola Fermata l’ex badante

Latinatoday.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E’ stata uccisa con l’utilizzo di un’arma molto tagliente, forse un machete, Antonietta Rocco la donna di 63 anni che intorno alle 9 di ieri mattina, 19 settembre, è stata ritrovata senza vita nella sua abitazione in via Muzio Scevola, nella zona di Campo Boario a Latina. Per questo omicidio che. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Antonietta Rocco, la donna trovata morta in casa a Campo Boario. Ipotesi omicidio

‘Un mare di sangue’: l’omicidio di Antonietta Rocco sconvolge Latina

Omicidio di Antonietta Rocco, la 63enne uccisa in casa: la polizia stringe il cerchio

omicidio antonietta rocco uccisaAntonietta Rocco uccisa a colpi di machete dalla ex badante 52enne VIDEO - È una 52enne incensurata di Latina la presunta killer della 63enne trovata morta nella sua abitazione di Campo Boario, Antonietta Rocco. Segnala ilgazzettino.it

omicidio antonietta rocco uccisaOmicidio Rocco, caccia all'assassino: interrogatori in questura - Lungo sopralluogo della Polizia, poi gli interrogatori in Questura ... latinaoggi.eu scrive

