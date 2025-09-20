Omicidio di Antonietta Rocco | uccisa con un profondo taglio alla gola Fermata l’ex badante
E’ stata uccisa con l’utilizzo di un’arma molto tagliente, forse un machete, Antonietta Rocco la donna di 63 anni che intorno alle 9 di ieri mattina, 19 settembre, è stata ritrovata senza vita nella sua abitazione in via Muzio Scevola, nella zona di Campo Boario a Latina. Per questo omicidio che. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Antonietta Rocco, la donna trovata morta in casa a Campo Boario. Ipotesi omicidio
‘Un mare di sangue’: l’omicidio di Antonietta Rocco sconvolge Latina
Omicidio di Antonietta Rocco, la 63enne uccisa in casa: la polizia stringe il cerchio
L'omicidio di Latina: fermata l'ex badante. L'aggressione a coltellate in casa della 63enne disabile
Antonietta Rocco uccisa a colpi di machete dalla ex badante 52enne VIDEO - È una 52enne incensurata di Latina la presunta killer della 63enne trovata morta nella sua abitazione di Campo Boario, Antonietta Rocco. Segnala ilgazzettino.it
Omicidio Rocco, caccia all'assassino: interrogatori in questura - Lungo sopralluogo della Polizia, poi gli interrogatori in Questura ... latinaoggi.eu scrive