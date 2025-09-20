Omicidio di Antonietta Rocco la 63enne uccisa in casa | la polizia stringe il cerchio

Latinatoday.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Potrebbe non essere lontana la soluzione del giallo della morte di Antonierta Rocco, la donna di 63 anni uccisa nella sua abitazione in via Muzio Scevola a Latina. Sin dal momento in cui è stato lanciato l’allarme c’è stato un minuzioso lavoro da parte della polizia per arrivare a dare un nome. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: omicidio - antonietta

Antonietta Rocco, la donna trovata morta in casa a Campo Boario. Ipotesi omicidio

‘Un mare di sangue’: l’omicidio di Antonietta Rocco sconvolge Latina

Omicidio di Antonietta Rocco, la 63enne uccisa in casa: la polizia stringe il cerchio; Omicidio della 63enne di Latina Antonietta Rocco: le indagini si concentrano su chi conosceva la vittima.; La sorella di Antonietta Rocco: L'hanno uccisa come un animale.

omicidio antonietta rocco 63enneOmicidio Rocco, caccia all'assassino: interrogatori in questura - Lungo sopralluogo della Polizia, poi gli interrogatori in Questura ... Si legge su latinaoggi.eu

omicidio antonietta rocco 63ennePrende piede l'ipotesi dell'omicidio, la vittima è Antonietta Rocco - In via Muzio Scevola è in corso un lungo sopralluogo di polizia scientifica e medico legale per ricostruire i fatti. Secondo latinaoggi.eu

Cerca Video su questo argomento: Omicidio Antonietta Rocco 63enne