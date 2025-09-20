Omicidio di Antonietta Rocco a Latina fermata l' ex badante per gravi indizi ma si indaga sul movente

Fermata l'ex badante di Antonietta Rocco, la 63enne uccisa a coltellate a Latina: su di lei pesano "gravi indizi di colpevolezza". 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

