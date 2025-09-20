Omicidio di Antonietta Rocco a Campo Boario fermata una donna
C’è un fermo per l’omicidio di Antonietta Rocco, la 63enne trovata senza vita nella sua abitazione in via Muzio Scevola a Latina. Da quanto fatto sapere dalla Questura, è stata fermata una donna “gravemente indiziata dell’omicidio”.C’è stata presto quindi la svolta nelle indagini della squadra. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Antonietta Rocco, la donna trovata morta in casa a Campo Boario. Ipotesi omicidio
Latina, fermato un sospettato per l'omicidio di Antonietta Rocco - La donna, ipovedente e con gravi problemi di deambulazione, era stata trovata riversa nel letto, in una pozza di sangue, dalla badante ... Secondo rainews.it
Antonietta Rocco uccisa in casa a Latina a 63 anni: fermata una donna - Gli inquirenti hanno sottoposto allo stato di fermo una donna, accusata di aver ucciso Antonietta Rocco in casa sua a Latina ... Segnala fanpage.it