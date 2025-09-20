Omicidio Cecchettin Turetta pronto a intraprendere un percorso di giustizia riparativa in vista del processo d' Appello
Filippo Turetta, condannato in primo grado all'ergastolo per l'omicidio di Giulia Cecchettin, potrebbe intraprendere un percorso di giustizia riparativa in vista del processo d'Appello. Non si tratta di un'alternativa alla pena, ma di un cammino parallelo introdotto dalla riforma Cartabia nel 2022, che prevede l'incontro tra autore del reato e vittima (o familiari) con l'aiuto di un mediatore. L'obiettivo è riconoscere il danno causato e favorire un percorso di ascolto e responsabilità. Il giovane padovano, detenuto dal novembre 2023, avrebbe deciso di chiedere l'accesso a questo percorso solo nel caso di un consenso preventivo da parte di Gino Cecchettin, padre di Giulia. 🔗 Leggi su Iltempo.it
